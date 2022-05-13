GÜNDÜZ VAKTİ YAŞLI KADININ KOLYESİNİ KAPKAÇ YAPTI
Mersin'de gündüz vakti yolda yürüyen yaşlı kadının boynundaki kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan 1 şahıs, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaya olarak pazara giden 65 yaşındaki A.T. isimli kadının boynundaki altın kolye, kapkaç yöntemiyle bir kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın S.A. olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheliyi altın kolye ile birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şahsın yaşlı kadının boynundan altın kolyeyi kapkaç yapması ile bölgeden uzaklaşması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının yanına koşarak gelen şüpheli, yaşlı kadının boyundan altın kolyeyi alarak, hızla bölgeden uzaklaşıyor. Koşarken ceketinin kapüşonuyla yüzünü kapatmaya çalışan şahıs, bir süre sonra gözden kayboluyor.
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