Son Dakika
GÖKSU IRMAĞINDA BOT ALABORA OLDU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Mersin’in Mut ilçesinde botla Göksu Irmağı’nda rafting yapan bir kişi, botun alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 17.10.2021, 17:35 17.10.2021, 18:30
Mersin’in Mut ilçesinde botla Göksu Irmağı’nda rafting yapan bir kişi, botun alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Savaş Erçal (64) ilçeye bağlı Derinçay mevkiinde Göksu Irmağı’nda botla rafting yapmak için ırmağa girdi. Erçal, bir süre sonra ırmakta ilerledikten sonra gözden kayboldu. Olay, jandarma ve 112’ye haber verildi.
Irmakta arama sonucu Erçal’ın cansız bedeni Kadıköy Mahallesi İncirlibük mevkiinde bulundu.
Savaş Erçal’ın cansız bedeni Mut Devlet Hastanesi morgunda savcılık incelemesinin ardından otopsi için Mersin’e gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
17
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ekim 2021
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:32
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2