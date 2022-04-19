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GİZEMLİ EVİN YANINDA BULUNAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin gözetiminde 1 yıl boyunca devam eden "gizemli kazı" çalışmasının yapıldığı binanın yanında bulunan 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı.
ASAYİŞ 19.04.2022, 14:05
Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi 3106 Sokağında tek katlı olan ve Türkiye’de 'gizemli ev' olarak bilinen ikametin sokağında bulunan 2 katlı evin ikinci katında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
Evde yaşayan Ekin (50) ve kızı Müzeyyen Ataseven (25) yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye başladı. Komşuların gelmesiyle, dumandan etkilenen anne ve kızı dışarıya çıkarıldı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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