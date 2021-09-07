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EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Mersin’de 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ASAYİŞ 07.09.2021, 15:17 07.09.2021, 16:02
EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Mersin’de 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ikametlerin etrafında dolanması ile kuyumcuda altınları bozdurması ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 gün içinde 3 farklı adreste hırsızlık gerçekleşti. Müştekilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden 8 bin lira, 30 tespih, 3 cep telefonu, tabletler, 1 kol saati ile 16 adet küçük pırlanta taşı olan altın yüzük çalan şüphelinin E.E. olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını da tek tek inceleyen ekipler, şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek, gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin adresinde tespihleri, 1 tablet ile kol saatini de ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahsın ikametlerden birinin etrafında gezme anı ile kuyumcuda altınları bozdurma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Özellikle kuyumcuda rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin, diğer müşterilerle de sakin şekilde sohbet ettiği görüldü.

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