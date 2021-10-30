Son Dakika
EŞİNİN ŞİDDETİNDEN KAÇARKEN AĞIR YARALANDI
Eşinden gördüğü şiddetten kaçmak için 3. kattaki evlerinin balkona çarşaf asarak alt kata inmeye çalışan kadın, beton zemine çakılarak ağır yaralandı.
ASAYİŞ 30.10.2021, 10:26
Eşinden gördüğü şiddetten kaçmak için 3. kattaki evlerinin balkona çarşaf asarak alt kata inmeye çalışan kadın, beton zemine çakılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda C.Ö., kocası Y.Ö.'den şiddet görmeye başladı. Alkollü olduğu öğrenilen eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen C.Ö., 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı inmek için demir korkuluklara çarşaf astı. Çarşaftan tutunarak alt kata inmeye çalışan C.Ö. eli kayınca 3. kattan beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de Y.Ö.'yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
26
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Ekim 2021
|İmsak
|05:36
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Beşiktaş
|11
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|11
|16
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Sivasspor
|11
|12
|12. Başakşehir
|10
|12
|13. Gaziantep FK
|10
|12
|14. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|10
|8
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Bandırmaspor
|11
|21
|4. Eyüpspor
|10
|20
|5. Erzurumspor
|10
|19
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3