Flaş HaberAYŞE ÇAĞIRIR DÜNYA ŞAMPİYONU
Son Dakika
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : '' 1 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAYACAK PROJE HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ ''
ERDEMLİ'DE YAĞMUR KAZAYA SEBEP OLDU : 1 YARALI
Mersin’in Erdemli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hurda yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
ASAYİŞ 19.05.2022, 19:36 19.05.2022, 19:47
Mersin’in Erdemli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hurda yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Limonlu Mahallesi’nde, Esenpınar yolu üzerinde Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 33 ABC 423 plakalı hurda plastik yüklü kamyon yokuş aşağıya indiği esnada sağanak yağmurunda etkisiyle kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Kamyon, yol kenarındaki keskin virajda uçuruma yaklaşık 30 metre kala devrilerek yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, kamyonun kaldırılması için vinç çağrıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
22
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Mayıs 2022
|İmsak
|03:46
|Güneş
|05:23
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:53
|Yatsı
|21:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Leicester City
|37
|51
|9. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|10. Crystal Palace
|37
|48
|11. Brighton
|37
|48
|12. Brentford
|37
|46
|13. Newcastle
|37
|46
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|36
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31