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ERDEMLİ'DE TRAFİK KAZASI : 1 YARALI
Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
ASAYİŞ 07.05.2022, 22:13 07.05.2022, 23:20
Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde Burçalanı mevkisinde Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Yolcu almak için yavaşlayan minibüse çarpmamak için ani fren yaptığı ileri sürülen A.Ç. yönetimindeki 01 BC 413 plakalı otomobille aynı istikamette ilerleyen B.Ş. yönetimindeki 33 VFB 46 plakalı otomobil çarpıştı. Öndeki otomobilde bulunan ve kırılan camların üzerine gelmesi sonucu 6 yaşlarındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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