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EKMEK ALMAYA GİTTİ, EVİNE GERİ DÖNEMEDİ
Sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan yaşlı adamı, yoldan geçen vatandaşlar kanlar içerisinde yerde buldu.
ASAYİŞ 28.10.2021, 12:16
Sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan yaşlı adamı, yoldan geçen vatandaşlar kanlar içerisinde yerde buldu.
Olay, Denizli Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerine ekmek almak için evinden çıkan 66 yaşındaki Ahmet Sürer’i çevredeki vatandaşlar kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Sürer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Acılı haberi alır almaz olay yerine gelen aile üyeleri ise fenalık geçirdi. Olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından Sürer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, görgü şahitleri ifadelerinde adamın bir anlık dengesini kaybederek yere düştüğünü, yanında kimseyi görmediklerini söylediği öğrenildi
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