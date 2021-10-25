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DÜĞME GÖRÜNÜMLÜ KAMERA İLE EHLİYET SINAVINA GİRERKEN YAKALANDI

Mersin’de ehliyet sınavına giren bir şahıs, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera, kablosuz kulaklık ve kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği ile yakalandı.

ASAYİŞ 25.10.2021, 13:25 25.10.2021, 13:35
DÜĞME GÖRÜNÜMLÜ KAMERA İLE EHLİYET SINAVINA GİRERKEN YAKALANDI

Mersin’de ehliyet sınavına giren bir şahıs, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera, kablosuz kulaklık ve kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği ile yakalandı.

Olay, Silifke ilçesinde E Sınav Merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezinde yapılan ehliyet sınavında görev aldı. Ekipler, yaptığı çalışmada fark ettikleri 38 yaşındaki M.M.’nin üzerini detaylı aradı. Aramada şahsın üzerinde bulunan korse içerisine gizlenmiş olarak taşınabilir modem, kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık bulundu.

Şahıs, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ÖSYM Kanununa Muhalefet Suçundan gözaltına alındı.

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