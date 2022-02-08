Son Dakika
DOLANDIRICILIK OPERASYONU : 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli 14 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.
ASAYİŞ 08.02.2022, 11:40
İstanbul merkezli 14 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir şebeke tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, son dönemde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan vatandaşların kişisel hesaplarının çalındığı bilgisine ulaştı. Şikayet üzerine ‘çalıntı’ hesapları araştıran siber polisi, şebeke üyelerinin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek hesabı takip eden kişileri ağlarına çektikleri ve bu şekilde 27 kişinin 400 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Söz konusu soruşturma doğrultusunda İstanbul, Mersin, Adana, Van, Erzincan, Elazığ, Malatya, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Aydın, Ankara, Samsun ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheliden 27 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, birinin ise farklı bir soruşturma dosyası kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yakalanan dolandırıcıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
11
kapalı
Namaz Vakti 09 Şubat 2022
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:31
|Öğle
|13:01
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|23
|41
|5. West Ham United
|24
|38
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|21
|20
|17. Watford
|22
|16
|18. Newcastle
|22
|16
|19. Norwich City
|22
|16
|20. Burnley
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11