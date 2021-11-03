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DEPODA ÇIKAN YANGINDA BİLGİSAYARLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde bilgisayar deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
ASAYİŞ 03.11.2021, 15:43
Mersin'in Tarsus ilçesinde bilgisayar deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, yangın, Şehit Mustafa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Solmaz İşhanı'nda bulunan bilgisayar deposunda çıktı.
Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Amirliği itfaiye ekipleri yangını su ve köpük sıkarak kontrol altına aldı. İş yeri büyük hasar görürken, depodaki bilgisayarlar kullanılmaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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