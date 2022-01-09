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DENİZE DÜŞMEYE RAMAK KALA OTOMOBİL ASKIDA KALDI

Mersin’de aşırı yağmur sırasında açık kapıdan balıkçı barınağına giren sürücü, yolun bittiğini son anda fark edip frene basınca otomobil denize düşmeye ramak kala asılı kaldı.

ASAYİŞ 09.01.2022, 22:02 10.01.2022, 09:58
DENİZE DÜŞMEYE RAMAK KALA OTOMOBİL ASKIDA KALDI

Mersin’de aşırı yağmur sırasında açık kapıdan balıkçı barınağına giren sürücü, yolun bittiğini son anda fark edip frene basınca otomobil denize düşmeye ramak kala asılı kaldı.

Olay, Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece aşırı yağmur sırasında balıkçı barınağının kapısının açık olduğunu fark eden sürücü, arkadaşı ile birlikte otomobille içeri girdi. Barınağın sonuna kadar otomobille giden sürücü, yağmur nedeniyle yolun bittiğini son anda fark etti. Sürücünün frene basmasına rağmen otomobil kayarak denize düşmeye ramak kala askıda kaldı. İki şahıs denize düşmeye ramak kalan otomobilden inerken, balıkçı tayfaları Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın’a haber verdi. Sakın, izinsiz içeri girenlere hem canlarına bir şey gelmediği için şükretmeleri gerektiğini belirtti hem de tepki gösterdi. Çağrılan çekici ve balıkçı tayfalarının yardımı ile otomobil asılı kaldığı yerden çekilerek kurtarıldı.

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