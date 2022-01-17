DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin’de 300 polisin katılımıyla silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen ’Pençe-2’ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 14’ü yabancı uyruklu 21 kişiyi belirleyen ekipler, 12 Ocak’ta 300 polisin katılımıyla ’Pençe-2’ adı verilen şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerikli yayın ile 30 bin ABD doları ele geçirildi. Şahısların yapılan incelemelerinde bazı şüphelilerin Suriye’de terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından 21 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.