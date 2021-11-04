Flaş HaberMERSİN’DE DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI
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DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİDEN 8’İ SINIR DIŞI EDİLDİ
Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6’sı adli kontrolle serbest bırakılırken, 8’i sınır dışı edildi.
ASAYİŞ 04.11.2021, 11:33 04.11.2021, 11:41
Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6’sı adli kontrolle serbest bırakılırken, 8’i sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Whatsapp grubu üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8’i sınır dışı edildi.
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