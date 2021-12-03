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ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Toroslar Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verildiği bildirildi.
ASAYİŞ 03.12.2021, 11:34 03.12.2021, 16:24
Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Toroslar Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgiler verildi.
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