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ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ HAYATINI KAYBETTİ
Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 02.07.2022, 15:27 02.07.2022, 17:17
Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Efe İbrahim Demir yönetimindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet ile Hasan Erkan idaresindeki 33 BKD 90 plakalı motosiklet merkez Yenişehir ilçesine bağlı İsmet İnönü Bulvarı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan 2 motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Erkan ve Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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