"BREGO" UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEDİ

Mersin’de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 ayrı paket halinde 12 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeği ’Brego’nun tespit ettiği esrarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus-Mersin otoyolunda Diyarbakır’dan gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği ’Brego’nun da katıldığı aramalarda, otobüsün bagaj kısmında 2 spor çanta içerisinde 16 ayrı paket halinde 12 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K. isimli şüpheli ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.