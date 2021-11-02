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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boş bir arazide defalarca bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ASAYİŞ 02.11.2021, 15:07
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boş bir arazide defalarca bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda İrfan T. (42), evden markete gitmek için çıkan boşanma aşamasında olduğu eşi Nursel T.'yi (38) takibe aldı. Boş ve kimsenin bulunmadığı arazide Nursel T.'nin önünü kesen İrfan T., bir süre konuştuğu kadını bıçakla defalarca bıçakladı. İrfan T. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile kan kaybı yaşayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geride 3 yetim çocuk bırakan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayet şüphelisi koca İrfan T.’nin ise bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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