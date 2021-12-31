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BERDAN BARAJI MESİRE YERİNDE HIRSIZLIK VE TAHRİBAT
Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı Devlet Bahçeli mesire alanında bulunan elektrik altyapısını oluşturan kablolar ve farklı aparatlar çalındı, bazı noktalarda tahribat yapıldı.
ASAYİŞ 31.12.2021, 16:22 01.01.2022, 20:01
Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı Devlet Bahçeli mesire alanında bulunan elektrik altyapısını oluşturan kablolar ve farklı aparatlar çalındı, bazı noktalarda tahribat yapıldı.
Alınan bilgiye göre, mesire alanındaki 5 adet aydınlatma direği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü. Direkler üzerinde takılı bulunan projektörler, kablolar, kapaklar çalındı. Aynı şekilde mesire alanının farklı noktalarında bulunan elektrik panolarına zarar verilip, içerisindeki ekipmanlar çalınırken, bazı noktalarda da yer altındaki kablolar söküldü.
Mesire alanında yer alan bazı kamelyalara da zarar verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılan mesire alanında yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili emniyet birimleri inceleme başlattı.
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