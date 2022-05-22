BARAJ GÖLÜNDE BALIK AĞINA TAKILAN ÇİFTÇİ ÖLÜ BULUNDU

Olay, Akkocalı Mahallesi Berdan Barajı gölünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, göl kenarında bahçesi bulunan Ahmet Erdoğan (60) çalıştığı sıra balık ağına takılıp göle düştü. Erdoğan yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağdan kurtulamadı. Erdoğan'ın cesedi göle piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından görüldü. Olay yerine ekipler Ahmet Erdoğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.