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BAKANLIK MÜSLÜME'NİN KARDEŞLERİNİ KORUMA ALTINA ALDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığın uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığını açıkladı.

ASAYİŞ 27.11.2021, 12:29
BAKANLIK MÜSLÜME'NİN KARDEŞLERİNİ KORUMA ALTINA ALDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığın uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığını açıkladı.
Bakanlık, 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğunun kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme'nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Mersin'in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.
Ayrıca, Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır.

Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir.
H.Y'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.”

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