ARKADAŞINI ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Mersin’de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi’nde 29 yaşındaki Yusuf Gursul, çıkan tartışma sırasında evlerinin damında arkadaşı Mustafa E. (20) tarafından bıçaklandı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli şahıs Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkez Amirliğine giderek teslim oldu. Polis merkezinde arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şahıs, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.