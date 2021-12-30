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ANNESİYLE YOLDA YÜRÜRKEN GASP EDİLDİ
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kadın annesi ile yolda yürürken gasp edildi.
ASAYİŞ 30.12.2021, 12:04 30.12.2021, 12:20
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kadın annesi ile yolda yürürken gasp edildi.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesinde B.P. ve annesi M.P. evlerine giderken motosikletli 2 kişinin gaspına uğradı. Gaspçılar kadının kolundaki çantayı alıp kaçtı. Olaydan sonra büyük şok yaşayan genç kadın ile annesi polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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