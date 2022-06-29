ANNE OSKAY: "KIZIMIN KANI YERDE KALMADI"

Mersin’de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla defalarca vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın katil zanlısına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi, aileyi bir nebze olsa da sevindirdi. Anne Fatma İsmet Oskay, "Adalet yerini buldu. Kızımın kanı yerde kalmadı. Kızım geri gelmeyecek ama o cani hak ettiği cezayı aldı" dedi.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay’ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye’yi birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nisan ayında tamamlanmış, hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İddianamede, sanığın Raziye’yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna özellikle değinilerek, Raziye’nin gerek psikolojik gerekse de hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleri ile birlikte detaylı olarak yer verilmişti.



İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

5. Ağır Mahkemesinde görülün davanın son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, bütün tarafları dinleyerek kararını açıkladı. Heyet, genç kızı sokak ortasında öldüren sanığa, kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca zanlıya hiçbir indirim uygulamadı.

Mahkemenin verdiği kararla ilgili İHA muhabirine konuşan 46 yaşındaki anne Fatma İsmet Oskay, kızının işe giderken canice öldürüldüğünü söyledi. Kızının masum ve günahsız olduğunu kaydeden Oskay, "Benim kızım yıllardır bu caninin korkusuyla yaşadı. Korkusundan balkona bile çıkamıyordu. Şehir değiştirdi, her şey yaptı ama bir türlü kurtulamadı. Daha önce de kaç kere kızımı, bizi tehdit etti, evimize kurşun yağdırdı. Sonunda kızımı sokak ortasında, işe giderken öldürdü. Bizim gözümüz gibi baktığımız kızımızı bizden aldı. Kızımın öldürülmesinden sonra tek isteğimiz zanlının gerekli cezayı almasıydı. Mahkeme de bizim istediğimiz gibi şahsa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı. Bu saatten sonra Raziye gelmeyecek ama kızımın kanı yerde kalmadı. Bir nebze de olsa içimiz rahatladı. Adalet yerini buldu. O cani hak ettiği cezayı aldı. İnşallah kızıma yıllardır yaşattığı korkuyu Rabbim ona yaşatır" diye konuştu.