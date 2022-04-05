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ANAMUR’DA SİLAHLI SALDIRI ZANLILARI YAKALANDI
Mersin’in Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanması iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
ASAYİŞ 05.04.2022, 09:51 05.04.2022, 11:01
Mersin’in Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanması iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanmasına neden olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bir tabancanın ele geçirildiği olayla ilgili olarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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