Flaş HaberZAFER PARTİSİ KONVOYUNDA KAZA GERGİNLİĞİ
Son Dakika
ANAMUR'DA YANGIN : 2 DÖNÜM ORMAN KÜL OLDU
Mersin’in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı kül oldu.
ASAYİŞ 26.06.2022, 13:03 26.06.2022, 21:26
Mersin’in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesi Güleç Mahallesi’nde gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına 2 adet ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile 15 işçi, 2 orman muhafaza memuru, 3 mühendis ile çok sayıda vatandaş müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülerek, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının 2 dönüm kızılçam ormanına zarar verdiğini belirtti.
23
açık
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
|İmsak
|03:32
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:40
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31