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ANAMUR'DA ORMAN YANGININA MÜDEHALE SÜRÜYOR

Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

ASAYİŞ 31.07.2022, 15:27 31.07.2022, 18:08
ANAMUR'DA ORMAN YANGININA MÜDEHALE SÜRÜYOR
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Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı. Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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