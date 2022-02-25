AKKUYU NGS SAHASINDAKİ İŞ KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

MERSİN (İHA) – Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşaat sahasında meydana gelen kazada, Rus uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. Akkuyu Nükleer A.Ş.’den yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sorumlular hakkında gereğinin yapılacağı bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., yazılı bir açıklama yaparak, olayla ilgili detayları paylaştı. Kazanın dün saat 17.00 civarında meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Akkuyu NGS şantiyesinin 1’inci ünitesinin yanında bulunan ön montaj alanında, metal bir yapının montajının yapıldığı sırada taşeron şirket çalışanlarından olan Rus uyruklu bir işçimiz, metal yapının altında kalarak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir” denildi.

Kazayla ilgili adli sürecin başladığı kaydedilen açıklamada, ayrıca özel bir komisyon tarafından olayın nedenlerinin araştırılmaya başlandığı belirtilerek, “Soruşturmanın sonuçlarına göre, iş planlama ve yürütülmesini ihlal eden ya da olaya sebep olan sorumlularla ilgili gereği yapılacaktır. Akkuyu Nükleer A.Ş., merhumun ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerini sunmaktadır. Ailesine gerekli her türlü destek sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.