AĞACIN ALTINDA KALAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şinşir mevkiinde ağaç kesimi yapan orman işçisi Tevfik Can, bir anda kestiği ağacın altında mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan Mersin itfaiye ekipleri, ağacın altında sıkışan işçiyi bulunduğu yerden kurtararak, yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıdıktan sonra sağlık ekibine teslim etti.

Ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.