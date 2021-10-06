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4 ÇOCUĞUNUN BULUNDUĞU EVİ ATEŞE VERDİ
Devlet korumasına alınan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler görevlileri, annenin direnişi ile karşılaştı.
ASAYİŞ 06.10.2021, 14:28
Devlet korumasına alınan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler görevlileri, annenin direnişi ile karşılaştı. Evde bulunan 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne, çocukları rehin alarak evi ateşe verdi. Çocukları, polis ve Sosyal Hizmetler görevlileri kurtardı.
Olay, Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler ekipleri, annenin direnişi ile karşılaştı. 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne (N.T.), çocukları bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne, evi ateşe verdi. 4 çocuğu polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri evden çıkardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, çıkan yangında kafesin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu yanarak telef oldu.
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