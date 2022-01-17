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34 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.
ASAYİŞ 17.01.2022, 11:23 17.01.2022, 11:59
Mersin’in Tarsus ilçesinde 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 18 ayrı dosyadan 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A.A. isimli şahıs, sahte kimlikle yakandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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