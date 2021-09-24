Son Dakika
2 KARDEŞ TRAFİK KAZASINDA YARALANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız kardeş yaralandı.
ASAYİŞ 24.09.2021, 23:53 25.09.2021, 16:46
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Adana-Tarsus istikameti, Adana gişeleri yakınlarında özel bir firmaya ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ACV 237 plakalı otobüs, önünde seyreden A.B.’nin kullandığı 27 U 8425 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören aracın içinde bulunan sürücünün kızları S.B. ile B.N.B. araç içinde sıkıştı. İki kız kardeş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartıldı. Her iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi..
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
32°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2021
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Gaziantep FK
|6
|8
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Adana Demirspor
|6
|6
|15. Malatyaspor
|7
|6
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Erzurumspor
|7
|15
|3. Ankaragücü
|6
|12
|4. Eyüpspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|13
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. Everton
|5
|10
|7. Aston Villa
|6
|10
|8. Tottenham
|5
|9
|9. West Ham
|5
|8
|10. Brentford
|5
|8
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|7
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|6
|0
Günlük GazetelerTümü