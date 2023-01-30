Burdur Emniyeti tarafından yapılan asayiş uygulamalarında toplam 46 kişiye işlem yapıldı, 23 kişi ise tutuklandı.

Burdur Emniyeti tarafından yapılan asayiş uygulamalarında toplam 46 kişiye işlem yapıldı, 23 kişi ise tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-25 Ocak 2023 tarihleri arasında genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; 2 adet kesici alet (bıçak-pala), 1 tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi ve 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; meydana gelen 5 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı ve tespit edilen 11 şüphelinin tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 29 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 20 şahıs tutuklandı ve 9 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs ve silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.