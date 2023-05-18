Niğde’de mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde il merkezinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 6 ayrı işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslardan 2’si tutuklandı. 3 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli şahıstan 3’ü hakkında gerekli işlemler yapılarak suça konu 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Yine 2 ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli, 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yine 3 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli, işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

Hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve hırsızlık suçlarından aranma kaydı bulunan 1 şahıs, bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması yolu ile dolandırıcılık suçundan aranma kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.