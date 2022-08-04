Kayseri’de asayiş polisleri tarafından temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalarda suça ve suçluya geçit verildi.

Kayseri’de asayiş polisleri tarafından temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalarda suça ve suçluya geçit verildi.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı büro amirliği ekipleri, temmuz ayı içerisinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Çalışmalar şu şekilde:

Cinayet Büro Amirliği: 1’i kasten öldürme, 1’i intihar olayı olmak üzere işlem yapılan 2 olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheliden 1’i tutuklanmıştır. 1 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Gasp Büro Amirliği: 1’i yağma, 1’i kasten yaralama, 1’i tehdit olmak üzere işlem yapılan 3 olayda yakalanan 3 şüpheliden 1’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Ahlak Büro Amirliği: 5’i cinsel içerikli suç, 2’si kumar olayı olmak üzere toplam 7 adli olayda yakalanan 34 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapılmış, 14 şüpheli şahıs adli kontrol kararı almıştır. Fuhuş, kumar ve kabahatler kanunu çerçevesinde toplam 31 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 ev ilgili komisyon kararı ile kapatılmıştır.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği: 43’ü evden, 22’si işyerinden ve kurumdan, 10’u otodan, 30’u açıktan, 14’ü bisiklet ve elektrikli bisiklet, 7’si diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 126 olayda yakalanan 148 şahıstan 20’si tutuklanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 1 milyon 600 bin TL değerinde malzeme müştekilerine teslim edilmiştir.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği: 16’sı oto, 39’u motosiklet hırsızlığı olmak üzere 55 olay meydana gelmiş, ilimizden çalıntı 10 adet oto ile ilimizden çalıntı 17 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edilmiştir. Olaylarla ilgili yakalanan 36 şahıstan 3’ü tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği: İlimizde haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 418 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş olup, yakalanan şahıslardan 197’si tutuklanmıştır.

Dolandırıcılık Büro Amirliği: 5 dolandırıcılık, 1 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleşmiştir. Yakalanan 16 şüpheliden 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 2 şahıs tutuklanmıştır.

Dolandırıcılık konularında Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen 60 ayrı olay ile ilgili talimat evrakının gereği yapılmıştır. Yaya Devriyelerce yapılan çalışmalarda 3 aranan şahıs yakalanmıştır.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği: Kayıp Şahıslar Büro Amirliği: Kayıp müracaatı alınan 111 şahıstan 95’i bulunmuş, 16 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam edilmektedir.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği: Yapılan uygulama ve çalışmalarda, 2 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmış, 2 adet ateşli silah ile 47çeşitli narkotik madde ele geçirilmiştir. Ayrıca 2 suçüstü hırsızlık olayına müdahale edilerek, şüphelileri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarına karışan 12 şüpheli yakalanarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.