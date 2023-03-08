Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde hem kadınların günlerini kutladı, hem de KADES hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde hem kadınların günlerini kutladı, hem de KADES hakkında bilgilendirmede bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kadınlar günü için etkinlik düzenledi. Yapılan etkinlikte Aydın’daki alışveriş merkezlerinde ve Atatürk Kent Meydanı’nda KADES uygulamasının tanıtımı için gerekli bilgilendirmeler yapılarak, vatandaşlara KADES ve Kadına el Kalkamaz” broşürleri dağıtıldı.