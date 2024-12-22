Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında polis sorumluluk bölgesinde geçin yıl ve bu yıl meydana gelen asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bahçeşehir Polis Merkezi Mavi Terasta değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya müdür yardımcıları, ilçe emniyet amirleri ve adli birimlerde görevli amirlerin katılımıyla yapıldı. Düzce’de 2023 yılında yaşananlar, 2024’te yaşananlar istatistiki açıdan değerlendirildi. Konularıyla ilgili olarak ilgili birim amirleri sunum yaptılar.