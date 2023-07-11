Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş çalışmalarında yakalanan 18 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 15 kişi tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Haziran-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 1 adet pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet ateşsiz havalı tüfek ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; Burdur genelinde meydana gelen 2 evden hırsızlık, 2 iş yerinden, kurumdan hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı ile 3 açıktan hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak tespit edilen 10 şüpheli yakalanıp, haklarında adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık vb.) aranması olan toplamda 23 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevki yapılan 15 kişi tutuklandı, 8’i serbest bırakıldı. Yakalananlardan “Konutta Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma” suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Toplamda farklı suçlardan yakalanan 41 kişiden 18’i hakkında adli işlem başlatıldı, 15’i tutuklandı, 8 şahıs ise serbest bırakıldı.