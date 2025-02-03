Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu ile Hacettepe Üniversitesi, Türkiye’nin sağlık turizmini güçlendirmek amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki global rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) ile Hacettepe Üniversitesi arasında Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen törenle hayata geçti.

İmza töreninde, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, yaptığı konuşmada, sağlık turizminin Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizin sağlık turizmini güçlendirmek adına gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği protokolünün ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Hacettepe Üniversitesi, sağlık alanında en saygın üniversitelerimizden biri olup, bu işbirliğinin büyük bir değer taşıdığına inanıyorum" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise protokolün, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Sağlık turizminin ülkemiz için öneminin farkındayız ve Hacettepe Üniversitesi olarak bu alandaki her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

İşbirliği protokolü, her iki tarafın da sağlık turizmi alanında yapacağı çalışmaları güçlendirecek ve Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini uluslararası arenada daha görünür hale getirecektir. Protokol, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran tarafından imzalandı.