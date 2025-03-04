Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik’in Kadriye ve Belek Bölgelerinin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 4 noktada eş zamanlı geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 1990’lı yıllarda imalatı yapılan ve bölgenin ihtiyacını karşılayamaz hale gelen boru hattının güzergahı değiştirildi.

Antalya halkına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Aksu Kumköy Mahallesi ve Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Turizm Yolu üzerindeki çelik hat üzerinde deplase çalışması gerçekleştirdi.

Borular yenilendi

Serik ilçesi Kadriye ve Belek Bölgelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 1990’lı yıllarda imalatı yapılan çelik isale hattının arazilerin içerisinden geçtiği, katodik koruma sistemi olmamasından dolayı isale hattında fiziki su kayıpları yaşandığı tespit edildi. Vatandaşlar tarafından izinsiz su kullanımlarının da olduğu bölgede bunlara bağlı olarak üretilen içme suyu miktarı bölgenin talebini karşılayamaz hale geldiği belirlendi. Bölgede eş zamanlı olarak 4 noktada çalışma gerçekleştiren ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri fiziki su kayıpları ve izinsiz su kullanımlarını önlemek amacı ile hasarlı borular yenileri ile değiştirildi. Çalışma kapsamında su kayıplarını en aza indirmek için boru hattının güzergahında da değişiklik gerçekleştirildi.