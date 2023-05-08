Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Elmalı’nın merkez mahallelerinde kanalizasyon ve içme suyu alt yapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında eskiyen ve sağlıklı hizmet veremez hale gelen 50 yıllık borular değiştiriliyor.

Elmalı merkez İplik Pazarı, Toklular mahallelerinde 2 bin 300 metrelik hat üzerinde eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hatları Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmayla yenileniyor. Gökpınar Mahallesi’nde de 1150 metrelik yeni kanalizasyon hattı yapılıyor. Çalışma tamamlandığında mahalleler fosseptik çukurlarından kurtulacak.

“50 yıllık borular değiştiriliyor”

İplik Pazarı ve Toklular Mahallelerinde yürütülen alt yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Elmalı ASAT Şube Müdürü Bilal Bayram ilk etapta uzun yıllar kullanılan ve tahrip olan elli yıllık kanalizasyon borularının değiştirileceğini söyledi. Bu çalışmanın ardından eskiyen içme suyu hatlarının da değiştirileceğini belirten Bayram, “Merkezde bu iki mahallemizde toplamda 2 bin 300 metrelik bir hatta yenileme yapacağız. Bu çalışmanın yanında Gökpınar mahallemizde de 1150 metrelik bir hatta çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Başkan böcek söz verdi yaptı”

Toklular Mahalle Muhtarı Fatih Kılınç mahallede başlatılan çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Tesisat eski olduğu için sürekli arızalar meydana geliyordu. ASAT ekiplerimiz sağ olsun arızalara yetişmeye çalışıyorlardı ama aynı arızalar aynı noktalarda artarak devam etmeye başlamıştı. Yollarımız da dar olduğu için en ufak bir çalışmada kapanmak zorunda kalıyor, vatandaşlarımız zorluk çekiyordu. En önemli konu da kanalizasyon hatları ile içme suyu hatlarının birbirine çok yakın olması. Başkanımız Muhittin Böcek’e yaşadığımız sıkıntıları aktardık sağ olsun sözünü verdi ve çalışmalar başladı. ASAT ekiplerine ve Muhittin başkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“Sorunlar giderildi”

Gökpınar Mahalle Muhtarı Adem Öztürk ise mevcut alt yapının artan nüfusa yetmez hale geldiğini belirtti. Foseptik çukurlarının sürekli dolduğuna ve koku, haşere, sinek gibi sorunlara yol açtığını söyleyen Muhtar Öztürk, “ASAT çalışmalarını tamamladı. Büyük ölçüde mahallemizin sorunları giderildi. Bütün emeği geçen ekiplere mahallemiz adına teşekkür ederim. Muhittin Başkanıma da yaz gelmeden bizi büyük bir sorundan kurtardığı için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.