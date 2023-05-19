Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Belek Turizm Bölgesi’nde içme suyu dağıtım şebekesini iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Bugüne kadar yapılan en kapsamlı işlerden biri olan Belek Kadriye Bölgesindeki içme suyu isale hatlarını yenileme çalışması 9 ayrı noktada 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. Çalışma yaklaşık 12 saatte tamamlandı.

Antalya’nın alt yapısını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, turizm sezonu öncesi Serik Kadriye-Belek oteller bölgesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 9 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmayla otel ve golf alanlar içerisinde kalan içme suyu isale hatları deplase edildi.

ASAT ekipleri 9 ayrı noktada gerçekleştirilen çalışmayı titizlikle yürüttü. 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de hazırlıklarına başlayan ASAT ekipleri, saat 21.30’da suyu kesti ve gece yarısı kazı çalışmalarına başladı. 60 kişiden oluşan ASAT ekipleri 9 farklı noktada yapılan çalışmayı yaklaşık 12 saatte tamamladı.

6 kilometre hat deplase edildi

Çalışma hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İçme Suyu Tesisleri İşletme Şefi Halil Sarıca, Serik ilçesi Kadriye ve Belek Mahalleleri ile oteller bölgesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının TİGEM bölgesinde bulunan içme suyu kaynaklarından karşılandığını belirtti. Sarıca, imalatı 1989 yılında yapılan yaklaşık 26 km’lik isale hattının 1990’lı yıllarda bölgede turizm faaliyetlerinin artmasıyla otel alanlarında ve golf sahası alanlarında kaldığını söyledi. Bunun sonucunda deniz suyunun da etkisiyle otel alanlarında kalan isale hatlarında fiziki su kayıpları oluştuğuna dikkat çeken Sarıca, yapılan çalışmayla otel sahasında kalan 6 km’lik isale hattının otel alanlarından alınarak deplase edilip yenilendiğini ifade etti.

Sistem online hale getirildi

Çalışma kapsamında depolarda bulunan debimetrelerin de yenilenerek tüm sistemin online hale getirildiğini ifade eden Sarıca, “9 bölgede 60 personel ile 12 saatlik zaman diliminde yapılan en büyük çalışmalardan biridir. Bu işlem tamamlandıktan sonra fiziki su kayıpları önlenecek, ASAT olarak enerji, personel ve yakıt tasarrufu sağlayacağız. Tüm üretim tesisleri ile depolarımız online izlenebilir hale gelecek. Turizm sezonunun gelmesiyle beraber su kullanımda artış yaşanıyor. Bu çalışmayı yaparak bölgede yaşanabilecek içme suyu sorunlarının önüne geçilmiş oldu” dedi.