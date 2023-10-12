Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri İbradı ve Akseki’de kullanım ömrünü tamamlamış su depolarını yenileri ile değiştiriyor.

İbradı İlçesi Maşat (Aydınyayla) Mahallesi’nde 1973 yılında yapılan 15 metreküplük su deposu, ekonomik ömrünü tamamlaması ve mahallenin ihtiyaçlarına yetersiz kalması sebebiyle değiştirildi. 100 metreküplük yeni su deposunun kurulumu tamamlandı. Bölge sakinleri sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuştu.

Su yetmiyordu

Maşat (Aydınyayla) Mahalle Muhtarı Nuri Cemal Yörür, eski deponun çok küçük olduğunu ve yetersiz kaldığını belirterek, yeni depo için Başkan Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Yörür, “Yapılan hizmetten çok çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Depolarımız su kaçırıyordu. Su yetmiyordu ve hemen bitiyordu. Biri suyu açtığında diğerine su gitmezdi. Yüksekte kalan evlere basınç yetersizliğinden dolayı su gitmiyordu. Şimdi 100 tonluk bir depomuz var ” dedi.

Basınçtan kaynaklı sorunlar sona erecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Akseki Şube Müdürlüğü ekipleri de Minareli Mahallesi’nin su deposunu yeniledi. ASAT Akseki Şube Müdürü İsmet Akbaş, “Minareli mahallemizin mevcutta bulunan su deposu 1976 yılında köylülerin imkanlarıyla yapılmış bir depoydu. 25 metreküplük gömme bir depoydu. Ulaşımı yok, klorlaması ve ilaçlaması çok zor oluyordu ve yenilenmesi gerekiyordu. 50 metreküplük yeni bir depo monte ediyoruz. Mevcut deponun yerini daha yüksek bir kotta farklı bir yere aldık. Basınçtan dolayı yaşanan sorunları gidereceğiz” diye konuştu.

Başkan Böcek sözünü tuttu

Minareli Mahallesi’nin 35 yıllık Muhtarı Turgut Aman da 6-7 senedir yeni bir su deposu için mücadele verdiğini belirterek, “Akseki Muhtarlar buluşmasında Muhittin Başkanımızdan söz aldık. Kısa sürede yeniş su deposu için çalışmaya başlanacağını söyledi. Başkanımız Muhtarlar buluşmasında söz verdi. Çalışmayı başlattılar ” dedi.