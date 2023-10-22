Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağmur mevsimi öncesinde kentin ana arterlerindeki yağmur suyu toplayıcı hatlarının temizliğine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yağmur suyu hatlarında tıkanıklığa yol açma ihtimali olan çöpler, yapraklar, toprak ve bitki kökleri temizleniyor. Çalışmalarına Konyaaltı Uncalı Mahallesi’nde devam eden ekipler Antalya’nın ana arterlerindeki temizlik ve bakım çalışmalarını bitirdikten sonra ara caddelerde çalışmalara devam edecek. Kent merkezindeki yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu ana arterlerinin yarıya yakın kısmının temizliği tamamlandı. Temizlik ve bakım çalışmalarıyla yağmur suyu taşkınlarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Rutin kış temizliği

ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürü İsmail Sercan Şenel, bir aydır süren çalışmaların hızlı şekilde devam ettiği söyledi. Şenel, “Rutin kış temizliğimize devam ediyoruz. Ana arterlerde yarıya yaklaştık, çalışmalar tamamlandıktan sonra yağmur suyu hatlarımız daha rahat şekilde çalışacak. Hatlardaki doluluk oranların fazla olduğu kısımlarda özel temizlik araçlarıyla müdahale edilerek hat içi temizliği yapıyoruz. Ana arterlerdeki çalışmaları biran önce tamamlayıp ara caddeleri de temizlemeye başlayacağız” dedi.