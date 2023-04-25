Antalya’da geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla 14 farklı branşta yaklaşık 500 sporcuyu bünyesinde bulunduran Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği isim değişikliği yaparak Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, yeni spor kanunu olarak anılan 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu hükümleri gereğince dernek statüsünde bulunun spor kulüplerinin, tüzel kişiliklerini spor kulübü olarak devam ettirme zorunluluğundan dolayı isim değişikliğine gitti. Olağanüstü genel kurulda yapılan tüzük değişikliği sonrasında ASAT Spor’un yeni ismi Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak değişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca onaylanan isim değişikliği sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün kısa ismi de ABB Spor Kulübü olarak kayıtlara geçti.

"Geleceğin sporcuları yetişiyor"

Bünyesinde 14 branşta yaklaşık 500 sporcuyu bünyesinde barındıran ABB Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yağlı güreşte Türkiye’nin en büyük kulübü olan ABB Spor Kulübü, bünyesinde bulundurduğu başpehlivanlar ile yağlı güreşte marka oldu. Olağan üstü genel kurulda Ramazan Karabulut’un başkan seçildiği ABB Spor Kulübü’nün yeni yönetiminde Oktay Başaran, Ümit Daban, Ramazan Demir, Hasan Aydın, Ali Polat, Deniz Varol, Mehmet Kara ve Levent Özdemir yer aldı.