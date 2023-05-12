Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü, TSE’nin yaptığı denetimler sonrası TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgesi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT) , Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrası TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı. TSE Antalya Bölge Müdürü Hasan Demirtaş, belgeyi ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt’a takdim etti.

Bölgedeki ilk kurum ASAT oldu

ASAT Batı Akdeniz’de bulunan kamu kurumları arasında Risk Yönetim Belgesi almaya hak kazanan ilk kurum oldu. Belge çerçevesinde ASAT, belirlemiş olduğu iş süreçlerine bağlı karşılaştığı riskleri doğru yönetmek için tüm risklerini tespit ederek iyileştirme faaliyetleri başlattı ve böylelikle risklerini kontrol altına aldı.

“ASAT güçlü bir kurumsal yapıya sahip”

ASAT Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nda yapılan belge takdim töreninde konuşan TSE Bölge Müdürü Hasan Demirtaş, ASAT’ın uluslararası standartları takip ederek ve uygulayarak güçlü bir kurumsal yapıda olduğuna dikkat çekti ve başarılarının devamını diledi. ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt ise yeni yönetim sistemleri çalışmalarının devam edeceğini söyledi.