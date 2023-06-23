Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Kaş ve Demre’de mahallelerin su ihtiyacını karşılayan ve heyelanda zarar gören 400’lük düktil isale hattının onarımını gerçekleştirdi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Ağullu, Akörü, Ahatlı, Bayındır, Beldibi, Belkonak, Çataloluk, Çeşme, Çukurbağ, Çerler, Dirgenler, Kasaba, Uğrar, Sarılar, Sinneli, Karadağ, Kemer, Dere, Pınarbaşı, Yeniköy ve Gökçeyazı ile Demre ilçesinde Yavu, Davazlar, Gürses ve Kapaklı mahallerine su sağlayan 400’lük düktil isale hattı heyelan nedeniyle patladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü ekipleri patlayan borunun yerini tespit ederek hızla tamirata başladı ve aynı gün içinde sorun giderilerek mahallelere suyu temin etti.