Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Hatay’da toplamda 250 bin kişi kapasiteli, 21 içme suyu tesisini devreye alarak, şehrin hizmet verilen bölgelerine su sağladı. Hatay’da su kaçaklarının tespit edildiği cihazlarla enkazda 246 dinleme tespit eden 95 kişinin enkazdan canlı çıkarılmasına öncülük eden ASAT ekipleri, kurtarma ekiplerine mimari tahlil ve yapısal müdahalelere dair mühendislik desteği de verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Hatay’da toplamda 250 bin kişi kapasiteli, 21 içme suyu tesisini devreye alarak, şehrin hizmet verilen bölgelerine su sağladı. Hatay’da su kaçaklarının tespit edildiği cihazlarla enkazda 246 dinleme tespit eden 95 kişinin enkazdan canlı çıkarılmasına öncülük eden ASAT ekipleri, kurtarma ekiplerine mimari tahlil ve yapısal müdahalelere dair mühendislik desteği de verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), depremin büyük zarar verdiği Hatay’da su şebekesini ayağa kaldırmanın yanında enkazda akustik cihazlarla canlı arama dinlemeleri ile bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin kulağı oldu. ASAT ekipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yanında Türkiye Taş Kömürü Kurumu, AFAD’a bağlı kurtarma ekipleri, il ve ilçelere bağlı çeşitli itfaiyeler, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri, yurtdışından gelen arama kurtarma ekiplerine ve ayrıca gelen vatandaş talepleri istikametinde, enkazda dinleme yaptı.

Her can motivasyonu arttırdı

Asli görevi akustik dinleme cihazları ile içme suyu şebekelerinde gözle görülmeyen su kaçaklarını tespit etmek olan ASAT Fiziki Kaçak Arama Birimi, Hatay’da bazı binalarda birden çok kez olmak üzere toplam 246 akustik dinleme yaptı. Yapılan dinlemelerde tespit edilen 95 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığı belirlendi. Çıkartılan her can ile motivasyonu artan 7 ekip, 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Kurtarmaya mühendislik desteği

ASAT Fiziki Kaçak Arama Birimi ekipleriyle koordineli çalışan 2 mühendis ise akustik dinleme cihazı ile yer belirlenmesinin ardından kurtarma ekiplerine mimari tahlil ve yapısal müdahalelere dair mühendislik desteği sağladı. Önceki depremlerde vatandaşların sesini duymakta zorlanan kurtarma ekiplerinin kulağı olan ASAT ekipleri, tek bir tık sesini bile duyabilen hassas cihazlar kullanarak Hatay’da dinleme yapmaya devam ediyor. Ekipler, arama kurtarma birimlerinden gelen talep istikametinde dinleme faaliyetlerine devam ediyor.

Kullanılamaz haldeki su üretimi faaliyete geçti

Depremin çökerttiği su şebekesini aktif hale getirmek için ilk günden beri çalışan ASAT ekipleri zarar gören ve kullanılamaz durumdaki ana su üretim tesislerindeki hasarları giderdi. Kentteki, 21 su üretim noktası devreye alınarak şehrin hizmet verilen bölgelerine su sağlandı. Su tesislerindeki 3 noktada yüksek gerilim enerji nakil hattı devreye alındı, 3 noktada ise jeneratör sistemi arıza bakım onarım ve devreye alma işlemleri yapıldı.

Coğrafi bilgi sistemlerine ulaşım sağlandı

Hatay’ın deprem nedeniyle aksayan alt yapısını işler hale getirmek için çalışan ASAT’ın çalışmalarını daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütmelerinde yol gösterici olacak HATSU Alt yapı sistemine ait veriler ASATCBS alt yapısına dahil edildi. Hatay’ın Coğrafi Bilgi Sistemi verilerine erişebilen ASAT ekipleri, çalışmalarını hızlandırmış oldu. ASAT yönetimi ve teknik ekipleri, bölgeyi ve coğrafyayı tanıyan HATSU ekipleri ile sık sık toplantı yaparak, çalışmaların daha hızlı yürütülmesini sağlıyor.

Arıza onarımları devam ediyor

ASAT, Hatay’da toplamda 250 bin kişiye hizmet eden içme suyu tesislerin tamamı elden geçirdi. Fay üzerinden geçen yatay ve dikey hareketten kopan, çatlayan ana hatlarda ise çalışmalar sürüyor. Suyu devreye alan ekipler, belirlenen arızaları onarıyor, tekrar sisteme su verip, bir sonraki arızayı tespit ediyor. ASAT ekipleri, birçok mahalleye şebeke suyu ile su teminini sağlarken, suyun ulaşamadığı yerlerde ise temiz su arozözleri ile vatandaşların yardımına koşuyor. Arozözler 24 saat mahallelere su taşıyor.