Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), depremin büyük yıkım yaptığı Hatay’a şebeke suyunu kademeli olarak vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), depremin büyük yıkım yaptığı Hatay’a şebeke suyunu kademeli olarak vermeye başladı.

ASAT)ekipleri Hatay’a depremin 4’üncü gününde suyun verilmesini sağladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Hatsu Genel Müdürlüğü’ne ait 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisini makin ekipman ve teknik desteği ile faaliyete geçiren ASAT ekipleri, şebeke suyunu kontrollü olarak vermeye başladı. ASAT deprem bölgesinde 46 araç ve 80 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Şebekeye suyun verilmesi ile ortaya çıkan ana hat borularındaki çatlaklar ise tek tek onarılıyor. Ana hattın tamamen onarılması ile Hatay suya kavuşmuş olacak. Kentteki sondaj kuyuları da devreye alınmaya başlanıldı. Kuyuların olduğu bölgelerde vatandaşlar suya ulaşabiliyor.

Su kaynakları korumuş"

Tüm su kaynaklarını inceleyen ASAT ekipleri Hassa ilçesinde saniyede 100 litre debisi olan doğal su kaynağının ise deprem nedeniyle tamamen kurumuş olduğunu tespit etti. ASAT, bölgedeki arozözleri ile kaynak ve sondajlardan elde edilen temiz içme suyunu, 24 saat boyunca durmaksızın kentin merkez dışında kalan mahallelerine ulaştırıyor. Arozözler ayrıca camilerdeki şadırvan ve su depolarına dolum yapıyor.