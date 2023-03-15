Deprem’in en ağır hasara yol açtığı illerden biri olan Hatay’da 21 içme suyu tesisini devreye alarak vatandaşa su temin eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bölgede çalışmalarını sürdürüyor. ASAT ekipleri son olarak Hatay Kırıkhan’da hizmet verecek sahra hastanesinin su bağlantısını gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), depremin büyük zarar verdiği Hatay’da önemli çalışmalara imza atarak su şebekesini ayağa kaldırdı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (HATSU) en büyük destekçisi olan ASAT, Hatay’da toplamda 250 bin kişiye hizmet eden içme suyu tesislerin onarılmasının ardından bugüne kadar 275 noktada HATSU’nun mevcut şebekelerine bağlantı yaparak, depremzede vatandaşları suya kavuşturdu.

Çadir ve konteyner kentlere su bağlantisi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çalışmalarını yoğunlaştıran ASAT ekipleri ilçede bugüne kadar 225 tanesi çeşme, 50 tanesi de konteyner kentlere bağlantılar olmak üzere toplam 275 bağlantıyı tamamladı. Çadır kentlerde ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere suyu ulaştırmak için çalışan ekipler Kırıkhan’da stadyumda kurulan çadır kente hizmet verecek sahra hastanesinin de su bağlantısını gerçekleştirdi.

ASAT’ın bölgede çalışmaları sürecek

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Genel Müdürlüğü Sistem Verimliliği Yetkilisi Cem Çakmak, “Stadyumda büyük bir çadır kent, çevresinde de konteynerler var. Bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir sahra hastanesi var. Bu hastanenin suyu olmadığı için buraya geldik. Bu tür kurumsal yerlere suyu ASAT Genel Müdürlüğü’müz temin etmekte. Ekiplerimiz HATSU’nun mevcut ana hat borusunu tespit edip açtılar ve akabinde bir abone şube yolu döşeyerek sahra hastanesinin borusuna bağlantı yapıp suyu verdi. ASAT olarak faaliyetlerimize vatandaşlarımızı suya kavuşturuncaya kadar devam edeceğiz” dedi.